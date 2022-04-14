إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طولكوم

أصيب مواطنان فلسطينييان، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جامعة خضوري بطولكرم، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، وآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقد وصلا مستشفى طولكرم الحكومي من منطقة جامعة خضوري، مشيرة إلى أن المصاب بالرصاص الحي أدخل إلى غرفة العمليات.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد مواطن من بلدة بيتا جنوب نابلس متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء.

من جهتها، أعربت مصر، أمس الأربعاء، عن بالغ الإدانة لما تشهده الأراضي الفلسطينية، خلال الأيام الأخيرة، من وتيرة عنف متصاعدة وتوسيع لنطاق عمليات القوات الإسرائيلية، في عدد من المدن والقرى الفلسطينية، وما صاحبها من استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى واعتقال العشرات.

وأكد المُتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، على رفض أي تحريض، بما في ذلك دعوات تكثيف اقتحامات المسجد الأقصى المُبارك خلال شهر رمضان المُعظم، مؤكدًا على ضرورة احتواء هذه التطورات المتسارعة والخطيرة، والتي تُنبئ بمزيد من الاحتقان وتُكرس لمُناخ التوتر الذي لن يفضي سوى إلى تنامي التصعيد والعنف المُتبادل.