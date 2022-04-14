الاتحاد الإفريقي يعين السفيرة نميرة نجم مديرا للمرصد الإفريقي للهجرة بالرباط

وافق رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسي فقيه محمد، اليوم الخميس، على تعيين السفيرة المصرية الدكتورة نميرة نجم كأول مدير لمرصد الهجرة الإفريقي ومقره العاصمة المغربية الرباط.



وقالت السفيرة نميرة نجم، في بيان صحفي اليوم، إنها تعتز بكونها أول إمراة في إفريقيا تتولي منصب المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي طوال الـ4 سنوات الماضية، شرفت خلالها بالعمل تحت قيادة عدد من الرؤساء أثناء توليهم رئاسة الاتحاد الإفريقي وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس الرواندي بول كاجامى، ورئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، والرئيس السنغالي ماكي سال رئيس القمة الحالي.



وأشارت إلى أنها شاركت في إعداد كم هائل من الوثائق القانونية الخاصة بعملية الإصلاح المؤسسي المالي والإداري للمنظمة أثناء هذه المدة، كما أنها ترأست كأول أمرآة مصرية وعربية وإفريقية هيئة الدفاع الخاصة بالاتحاد أمام محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري الخاص بسيادة موريشيوس على جزر أرخبيل تشاجوس من بريطانيا، ورئاسة وفد الدفاع للاتحاد الإفريقي عن حصانة رؤساء الدول أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.



كما ساهمت في إطلاق اتفاقية المنطقة الإفريقية التجارية الحرة، ودمج منظمة النيباد في هياكل الاتحاد الإفريقي بشكلها الجديد أودا نيباد وصياغة ومراجعة القانونية للاتفاقيات الإفريقية، وتوقيع وتصديق وتفعيل عديد من الاتفاقيات في الاتحاد الإفريقي وإزالة معوقات نفاذها.



وأكدت أن عملها الجديد كأول مدير لمرصد الهجرة الإفريقي بالعاصمة المغربية الرباط يعد تحديا جديدا بالنسبة لها.