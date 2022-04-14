نعيش خلال شهر رمضان المبارك نفحات إيمانية جليلة، وما أطيب أن نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذا الشهر الكريم.

وفي حلقات متواصلة، ترصد "الشروق" حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في منزله كزوج، موضحة علاقته بزوجاته "أمهات المؤمنين"، في سلسلة بعنوان "نساء النبي"، وذلك كما وردت في الكتاب الذي يحمل نفس الاسم للكاتبة الدكتورة عائشة عبدالرحمن، المعروفة بـ"بنت الشاطئ".

الحلقة الثالثة عشر

ماذا فعلت السيدة عائشة عندما غارت على النبي صلى الله عليه وسلم من ضرائرها؟

أحبت السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا جما، حتى إنها غارت من السيدة خديجة رضي الله عنها بالرغم من وفاتها، ولذلك شعرت بالألم عندما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم عليها السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو لم يتزوج على السيدة خديجة حتى توفاها الله تعالى وهي في الـ65 من عمرها.

ولم يقتصر الأمر على وجود ضرة واحدة للسيدة عائشة، بل أتت بعدها عدة ضرائر حتى امتلئت الحجرات التسعة بالمسجد النبوي في المدينة، وعلى الرغم من ظن البعض أن السيدة عائشة استساغت ألم الضرائر بعدما تزوج عليها الرسول الله صلى الله عليه وسلم للمرة الأولى، إلا أنها لم تستسيغ الألم أبدا.

كانت السيدة عائشة رضي الله عنها هي الأشد غيرة بين كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرهن نضالا في الاستئثار بحبه، وفكرت أن تحاربهن واحدة تلو الأخرى، لأنها لن تستطيع التغلب عليهن جميعا، فقامت أولا باستبعاد السيدات اللاتي لا يشكلن خطرا عليها، وهن السيدة سودة بنت زمعة لكبر عمرها، والسيدة زينب بنت خزيمة الهلالية التي لم تلبث أن توفاها الله تعالى بعد زواجها من الرسول صلى الله عليه وسلم بأشهر معدودات.

شكّلت السيدة عائشة رضي الله عنها حزبا نسائيا، كانت أول سيدة مشتركة فيه هي السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب، حيث توددت إليها السيدة عائشة أولا لأن والديهما متقاربان، واتخذت عائشة من حفصة موضع سرها، فشكت لها عندما سمعت بزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من أم سلمة، حيث قالت إنها جميلة بل أجمل مما يقول عنها الناس، ولكن هوّنت عليها السيدة حفصة، مشيرة إلى كبر عمر أم سلمة، وأن جمالها لن يدوم طويلا.

أدخرت السيدة عائشة، قوتها لمتابعة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة الشابة الحسناء زينب بنت جحش، فظلت تراقبها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمكث لديها لفترة طويلة، فكما ذكر في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له، وهنا نزلت الآية التي قال الله تعالى فيها لنبيه، "يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك" صدق الله العظيم.

ماذا كانت نتيجة غيرة السيدة عائشة رضي الله عنها الشديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سنعرفه خلال الحلقة القادمة.