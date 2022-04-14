مسؤول ليبي: مطار بنينا الدولي مستعد لاستقبال رحلات شركة مصر للطيران

أكد مدير الشؤون الإدارية والمالية بمطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي الليبية، أسامة الفرجاني، الاستعداد لاستقبال رحلات شركة مصر للطيران والشركات العربية الأخرى، وذلك بعد أعلنت شركة مصر للطيران استئناف رحلاتها إلى المدينة الليبية، بدءا من 18 أبريل الجاري.

وقال الفرجاني، لوكالة «سبوتنيك»، إن مطار بنينا الدولي على أتم الاستعداد لاستقبال طائرات شركة الطيران المصرية، موضحًا أن المطار يستقبل حتى الآن رحلات شركة عربية واحدة، وهي الخطوط الجوية التونسية.

وأوضح أن باقي الرحلات لشركات ليبية محلية، لافتا إلى افتتاح صالة الركاب في منتصف شهر مايو المقبل، حيث يتوقع استئناف عدد من الشركات العربية والعالمية الرحلات إلى بنغازي.

وأشار إلى أن ممثلين من الخطوط الأردنية والمصرية والمغربية، أجروا زيارة إلى بنغازي، للاطلاع على أوضاع البنية التحتية، والإجراءات الأمنية والسلامة داخل مطار بنينا الدولي.

وتابع: «حتى الآن، لم يقروا أي مواعيد محددة لاستئناف الرحلات بشكل رسمي، ولديهم بعض الملاحظات الأمنية وتمت معالجتها من طرفنا».

وأعلنت شركة مصر للطيران، أمس الأربعاء، تشغيل رحلات مباشرة بين القاهرة ومدينة بنغازي الليبية اعتبارا من 18 أبريل الجاري، ضمن خطة ورؤية وزارة الطيران المدني تعزيز التواجد في القارة الإفريقية.

وقال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، الطيار عمرو أبو العينين، إن «الشركة الوطنية تولي اهتماما خاصا بالنقاط ذات الأهمية الاستراتيجية، ومن بينها مدينة بنغازي في ليبيا، وخاصة مع تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية، وكذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا».