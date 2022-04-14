شعبة البناء: أسعار الحديد والأسمنت غير عادلة بسبب عدم الانضباط وغياب الرقابة

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، إن أسعار الحديد والأسمنت الحالية غير عادلة، بسب عدم الانضباط وغياب الرقابة، موضحًا أن السوق متروك للعرض والطلب.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن العرض والطلب لا يعني حرية المنتج في وضع الأسعار التي يرغب بها، فسعر الحديد ازداد خمسة آلاف جنيه خلال أسبوعين، معقبًا: «هذه الأسعار لم تحدث على مستوى العالم وعلى مدار التاريخ من قبل».

ولفت إلى أن هناك أربع شركات منتجة للحديد المتكامل تستحوذ على 80% من الحصة السوقية، منوهًا بأنه تم رفض رسم إغراق على حديد التسليح الوارد من الخارج بنسبة 25%، يحاولون دائمًا الاستفادة بها.

وذكر أن هذه المصانع المتكاملة تدعي أنها تستورد بليت، لكن هذا غير صحيح، وإنما تستورد خام الحديد وتحوله إلى بليت، مضيفًا أن سعر الطن من خام الحديد يبلغ من 160 إلى 165 دولار للطن.

ولفت إلى أن هذه المصانع تحصل على كهرباء ومياه مدعمة، موضحًا أن المصانع الصغيرة هي ما تستورد البليت، والتي لا تمثل 20% من الإنتاج، ومع ذلك تبيع بسعر أقل بألف جنيه من المصانع المتكاملة.

وأكد أنه لا بد من وجود أسعار عادلة، مضيفًا أن القانون يمنح الحق لرئيس الوزراء بأن يحدد سعر أي سلعة أساسية لمدة ستة أشهر.

وتابع: «مينفعش اخد الحديد بسعر أعلى 100 دولار عن الأسعار العالمية والأسمنت اللي هو منتج محلي بزيادة 30 دولار»، مؤكدًا أنه لا بد من تدخل الحكومة، لمناقشة التكلفة والأسعار، بحضور ذوي الخبرة.

ونوه بأن السعر العادل لطن الحديد لا يتعدى 17 ألف جنيه، مضيفًا أنه لابد من وضع الأسعار العالمية كسقف للأسعار المحلية.

