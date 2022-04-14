فالدشميت يغيب عن فولفسبورج الألماني حتى نهاية الموسم

يغيب لوكا فالدشميت عن فريق فولفسبورج الألماني لكرة القدم، لما تبقى من الموسم بسبب الإصابة.

وقال فلوريان كوفلت، المدير الفني لفريق فولفسبورج، إن فالدشميت يحتاج إلى قسط من الراحة بعد تعرضه لضربة قوية في القدم.

وأضاف كوفلت: "لن يلعب لنا مرة أخرى في هذا الموسم".

وكان موسم فالدشميت الأول مع فولفسبورج محبطا، حيث انضم إلى الفريق في نهاية أغسطس الماضي قادما من بنفيكا البرتغالي، وغاب عن تدريبات الفريق في فترة الاعداد للموسم.

وقال مارسيل شايفر، المدير الرياضي لفولفسبورج: "بسبب مشاكل في الفخذ وإصابة حاليا في القدم، لم يتأقلم أبدا مع الفريق، وحينما تواجد في أرضية الملعب لم نلعب بشكل جيد كفريق".

وأوضح شايفر أن قرار منح اللاعب راحة حتى نهاية الموسم هدفه تمكينه من الاستعداد بشكل جيد للموسم المقبل.

وأضاف: "نتوقع الكثير من لوكا العام المقبل، لقد أثبت أن إمكانياته يمكن أن تساعدنا".