لجنة الحكام: محمود عاشور وأبوالرجال مرشحان للمشاركة في مونديال قطر

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أعلن عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء الحكام المصريين المرشحين بقوة للانضمام إلى قائمة الحكام الإفارقة التي ستشارك في منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال عبدالفتاح في تصريحات تلفزيونية لقناة (أون تايم سبورتس) أن الثنائي محمود عاشور ومحمود أبوالرجال، مرشحان للتواجد ضمن القائمة النهائية الرسمية للحكام الأفارقة المشاركين في مونديال قطر.

وأوضح رئيس لجنة الحكام، بأن محمود عاشور مرشح ليكون ضمن طاقم حكام تقنية الفيديو في كأس العالم، بينما تم ترشيح أبوالرجال ضمن أطقم الحكام المساعدين.