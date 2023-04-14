رئيسة وزراء إيطاليا تبدأ زيارة رسمية لإثيوبيا

بدأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الجمعة، زيارة رسمية لإثيوبيا تستغرق يومين، وهي أول زيارة لزعيم حكومي غربي منذ نهاية الحرب في تيجراي في نوفمبر الماضي.

ونقلت وكالة نوفا الإيطالية اليوم عن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قوله لدى استقباله ميلوني: "أرحب برئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في زيارة رسمية تستغرق يومين لإثيوبيا. هذه الزيارة مفيدة في زيادة تعزيز العلاقات بين بلدينا".

وتلتقي ميلوني خلال زيارتها لإثيوبيا رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقيه، ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، حيث من المقرر أن يلتقي مرة أخرى غدًا مع رئيس الوزراء الإثيوبي في اجتماع سيكون، بحسب الصحافة الصومالية، مقدمة لتوقيع اتفاقية ثلاثية حول الأمن في الصومال.

وذكرت نوفا أن اجتماع ميلوني مع رئيس الوزراء الإثيوبي يمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين إيطاليا وإثيوبيا، ويشكل علامة ملموسة على العلاقات التاريخية والصلبة بين البلدين، فضلاً عن كونه فرصة لتوطيد العلاقات الإيطالية في القرن الافريقي.

وتساهم إيطاليا في دعم عملية السلام والانتعاش الاجتماعي والاقتصادي في إثيوبيا، إدراكا لأهميةأديس أبابا في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأشارت نوفا إلى أن زيارة ميلوني سوف يتبعها زيارة بعثة ريادية يقودها مسؤول حكومي، كدليل على اهتمام إيطاليا بإقامة تعاون مع الدول الأفريقية على قدم المساواة، ودعم الشركاء الأفارقة في عملية التعزيز المؤسسي والنمو الاجتماعي والاقتصادي، من خلال التدريب المهني وتنمية رأس المال البشري.