 النواب الأردني يحذر إسرائيل من فرض قيود خلال أعياد المسيحيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النواب الأردني يحذر إسرائيل من فرض قيود خلال أعياد المسيحيين

كنيسة القيامة
كنيسة القيامة
أ ش أ
نشر في: الجمعة 14 أبريل 2023 - 8:24 م | آخر تحديث: الجمعة 14 أبريل 2023 - 8:24 م

حذرت لجنة الشئون الخارجية النيابية بمجلس النواب الأردني، الاحتلال الإسرائيلي من فرض قيود تحدُ من وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة، وتقليص أعداد المحتفلين في مراسم سبت النور المقدس.

وقالت اللجنة - في بيان صحفي أصدرته اليوم الجمعة - على لسان رئيسها النائب خلدون حينا، إن إجراءات إسرائيل بحق المسيحيين، وما يتعرضون له من تضييق، مرفوضةٌ ومدانة، خصوصًا أنهم على أبواب عيد الفصح، يوم الأحد المقبلوأكد حينا ضرورة امتناع إسرائيل عن أي إجراءات من شأنها المساس بحرية العبادة في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.

كما حذرت "خارجية النواب" في الوقت نفسه من استمرار الانتهاكات التي ترتكبها قطعان المستوطنين وجيش الاحتلال بحق الفلسطينيين بشكل عام والمقدسيين بشكلٍ خاص.

وطالب حينا، الاحتلال الإسرائيلي بضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ووقف جميع الإجراءات التضييقية على مسلمي ومسيحي القدس المحتلة.

وشدد على أن الأردن وانطلاقًا من الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المُقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، سيستمر بالقيام بكل الخطوات المُمكنة لحماية المقدسات والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس لتكون مفتاحاً للسلام ورمزاً للتسامح والوئام.


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