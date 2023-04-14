اتحاد الكرة الإنجليزي يوقع غرامة مالية كبيرة على ليفربول

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غرامة مالية على نادي ليفربول، على خلفية الأحداث التي صاحبت مباراة الريدز أمام مانشستر سيتي قبل عدة أسابيع.

وكان ليفربول قد فرض نتيجة التعادل على أرسنال بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أُقيمت مساء الأحد الماضي، على ملعب أنفيلد، في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقرر اتحاد الكرة الإنجليزي توقيع غرامة مالية على نادي ليفربول قدرها 37500 جنيه إسترليني (46908.75 دولار) بعد أن حاصر لاعبوه الحكم خلال مباراة مانشستر سيتي، التي انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الاتحاد في بيان اليوم الجمعة "اعترف النادي بالفشل في ضمان تصرف لاعبيه بطريقة منظمة والتصرف بطريقة غير مناسبة، فرضت لجنة تنظيمية مستقلة غرامة على ليفربول بعد جلسة استماع لاحقة".

وتجمع العديد من لاعبي ليفربول حول الحكم سيمون هوبر في محاولة منهم لحثه على إشهار البطاقة الصفراء الثانية لرودري لاعب وسط مانشستر سيتي بعد التحام قوي مع كودي جاكبو.