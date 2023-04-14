تعرف على احتياجات الإنسان من الكالسيوم وفيتامين د

الكالسيوم معدن يحتاج إليه الإنسان فى كل الأعمار، تحتاج إليه كل الخلايا دون استثناء ويظهر أثره جليا فى صلابة العظام وكثافتها ونقصه يبدو واضحا وقد يتسبب فى كسر العظام لأقل حادث.



فيتامين «د» يعد عاملا بالغ الأهمية إذ يسهل امتصاص الكالسيوم، ١٢٠٠ ميللجرام من الكالسيوم هى الجرعة اليومية التى يوصى بها الأطباء بضرورة الحصول عليها يوميا بينما جرعة من فيتامين «د» بين ٨٠٠ ــ ١٢٠٠ وحدة هى اللازمة لحاجة الإنسان يوميا.



الحصول على الكالسيوم من مصادره الطبيعية أفضل من الحصول عليه فى صورة كيميائية. بينما التعرض لأشعة الشمس يوميا ولو لمدة قصيرة كاف للحصول على ما يحتاجه الإنسان من فيتامين «د».