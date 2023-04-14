عرض، مساء اليوم، الحلقة 22 من مسلسل "جميلة" والذي تخوض بطولته الفنانة ريهام حجاح وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023، حيث شهدت الحلقة العديد من الأحداث الهامة.

تبدأ الأحداث و"جميلة - ريهام حجاج" تطلب من "مي - مروة الأزلي" أن تثبت لها حملها من "أكرم-نبيل عيسى" وتوافق "مي - مروة الأزلي"، تعرض "جميلة - ريهام حجاج"على مي مليون جنيه، توافق "مي - مروة الأزلي" وتطلب منها عدم اخبار "شيري- يسرا اللوزي" لأنها تريد نسبة، تطلب منها "جميلة - ريهام حجاج" دليل مسموع بصوت "شيري- يسرا اللوزي" مقابل زيادة في الأموال.

تكتشف "شيري- يسرا اللوزي" أن ممرضه "هشام-احمد وفيق" أصبحت لا تخبرها عنه شيء، تذهب "شيري- يسرا اللوزي" عيادة "هشام-احمد وفيق" وتؤكد للممرضة شكها بها، تحاول الممرضة اثبات براءتها امام "شيري- يسرا اللوزي" ولكن "شيري- يسرا اللوزي" تعنفها بهدوء وحرفة حتى لا تخسرها.

يزور شريف "هشام-احمد وفيق" في عيادته ويطلب منه التوسط بينه وبين "زياد-هاني عادل" خاصاً بعد تبرئة النيابة له، يرتبك "هشام-احمد وفيق" ويسأل شريف بماذا تفكر، يؤكد له شريف ان "شهيرة -سوسن بدر" سبب جميع المشاكل وتخفي سر ما.

تخبر "شيري- يسرا اللوزي" نرمين بأمر والد جميله "الرجل الغريب" وتفرح نرمين وتخبر "شيري- يسرا اللوزي" دون قصد عن حمل "جميلة - ريهام حجاج"، تسألها "شيري- يسرا اللوزي" من أخبرها وتشير ان زياد من أخبرها.

يزور "هشام-احمد وفيق" زياد و"جميلة - ريهام حجاج" ويخبرهم عن زيارة "شريف-هشام اسماعيل" له في العيادة وطلبه في التوسط له، يخبر "أكرم-نبيل عيسى" والدته أنه قرر رفع قضية مرة أخرى، ويخبرها علمه بالرجل الغريب ولكنها تنكر وتؤكد أن "شريف-هشام اسماعيل" السبب وأن الرجل الغريب لن يظهر مرة أخرى.

ينجوا رجب من حادث "شهيرة-سوسن بدر"، ويؤكد لزوجته أنه لن يتنازل عن ابنته وسيذهب للصعيد ويخبر أقارب "شهيرة-سوسن بدر"مكان وجودها، تدرك داليا نصب زوجها طارق عليها وتطلب منه أن إعادة أموالها مرة أخرى ولكنه يخبرها أن القانون لا يحمي المغفلين، تذكرة بفديوهاته مع "شهيرة-سوسن بدر" ويرد عليها بـ"طظ".

يذهب "أكرم-نبيل عيسى" ل "جميلة-ريهام حجاج" ثائر بسبب اختفاء "مي - مروة الأزلي" ولكن "جميلة - ريهام حجاج" تطلب منه ان يستمع لشيء، تفتح هاتفها ونجد انها سجلت حوارها مع "مي - مروة الأزلي" وتنازلها عن علاقتها ب"أكرم-نبيل عيسى" وجنينها مقابل مليون جنيه، يشعر "أكرم-نبيل عيسى"بصدمه قاسية بسبب اتفاق "مي - مروة الأزلي" مع "جميلة - ريهام حجاج" ، يفضفض "أكرم-نبيل عيسى"مع أمير ويحاول إيجاد مبرر ل"مي - كروة الأزلي" ولكنه يشعر بالأسف تجاهها وتجاه علاقته بها.

يذهب شريف ل"شهيرة-سوسن بدر"ويخبرها عن الرجل الغريب ويطلب منها أن تطلعه على سرها ليساعدها، تثور عليه شهيرة وتطرده، تتصل شهيرة بـ أيه وتطلب منها الحضور ومعها "أكرم-نبيل عيسى"، تعتذر أيه عن الحضور وتنفعل عليها شهيرة.

تحاول "شيري- يسرا اللوزي" الوصول ل"مي - مروة الأزلي" وترسل لها رسالة نصية تؤكد فيها على نسبة الـ 50% الخاصة بها، ترسل "مي - مروة الأزلي" رسالة شيري ل"جميلة - ريهام حجاج".