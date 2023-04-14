احتجاجات جديدة في فرنسا بعد الموافقة على خطة زيادة سن التقاعد

اندلعت احتجاجات مجددا في العديد من المدن الفرنسية مساء اليوم الجمعة بعدما أعطى المجلس الدستوري الضوء الأخضر لإصلاح الرئيس إيمانويل ماكرون للتقاعد.



واحتشد المحتجون أمام مجلس البلدية في باريس. وفي مدينة نيس، نظم متظاهرون مسيرة على طول الواجهة البحرية. وكانت هناك بالفعل تجمعات وقطع طرق خلال اليوم.



ومن المتوقع انطلاق مظاهرات غدا السبت، بينما دعت نقابات عمالية إلى مسيرات احتجاجية جديدة في الأول من مايو.



وأقر المجلس الدستوري مساء اليوم الجمعة أن الخطة برفع سن التقاعد تدريجيا من 62 إلى 64 عاما متفقة بشكل أساسي مع الدستور.



وأعلنت السلطات الدستورية أن إجراء استفتاء كان يطمح إليه معارضون للإصلاح، أمر غير مقبول.



وكان مئات الآلاف من الفرنسيين قد نزلوا إلى الشوارع في الأشهر القليلة الماضية للاحتجاج على خطط الإصلاح.



وذكرت قناة "بي إف إم تي في" نقلا عن مصادر من الدائرة المقربة للرئيس، أن ماكرون يعتزم تنفيذ الإصلاح في غضون أيام. وكان وزير العمل أوليفييه دوسوبت قد أعلن أنه سيسري في الأول من سبتمبر.