الاتحاد الأوروبي يرحب بانطلاق الإفراج عن الأسرى في اليمن

رحب الاتحاد الأوروبي، بانطلاق عملية تبادل الأسرى في اليمن اليوم الجمعة بوساطة المبعوث الأممي، هانس جروندبرج، وقامت بتسهيلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



وقال الاتحاد الأوروبي في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، نسخة منه "إن إطلاق سراح 887 معتقلا مبدئيا من قبل الأطراف وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف الشهر الماضي يعتبر خطوة أساسية في تنقيذ اتفاق ستوكهولم الذي أبرم في 2018".



وأوضح البيان، أن هذه الخطوة "تبعث الأمل لدى جميع المعتقلين جراء النزاع وأسرهم".



ورحب الإتحاد الاوروبي، بالتزام الأطراف (الحوثيين والحكومة اليمنية الشرعية) الاستمرار في التفاوض على اتفاق تبادل الاسرى. وشدد على دعواته لتمديد الهدنة التي من شأنها أن تمهد الطريق لوقف إطلاق النار ثم عملية سلام شاملة وجامعة برعاية الأمم المتحدة.



كما أبدى الاتحاد الأوروبي ترحيبه بالمبادرات الإقليمية من قبل السعودية وسلطنة عمان الرامية إلى خفض التصعيد.



وحث الاتحاد الأوروبي، الحوثيين على الانخراط بنوايا مخلصة كما ورد في قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي الصادرة في 12 ديسمبر 2022.