 الأمم المتحدة تؤكد الالتزام بدعم جهود التنمية في الصومال - بوابة الشروق
السبت 15 أبريل 2023 12:57 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

الأمم المتحدة تؤكد الالتزام بدعم جهود التنمية في الصومال

أ ش أ
نشر في: الجمعة 14 أبريل 2023 - 11:46 م | آخر تحديث: الجمعة 14 أبريل 2023 - 11:46 م

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، التزام المنظمة الأممية بدعم جهود التنمية في الصومال وتعزيز استقراره، مشيرًا إلى أن الصومال يواجه تحديات عديدة.

وشدد جوتيريش في مؤتمر صحفي، في ختام زيارته للصومال، اليوم الجمعة، على أهمية التعاون القوي مع الصومال لمواجهة التهديدات، مؤكدًا التزام الأمم المتحدة بدعم الجهود الوطنية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب والتطرف، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية "صونا".

وأشار إلى أنه من الآن وحتى شهر يونيو المقبل، من المتوقع أن يواجه حوالي 6.5 مليون صومالي مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، كما أن خطر المجاعة يلوح في الأفق، مناشدًا المانحين بقوة للوقوف إلى جانب الصوماليين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك