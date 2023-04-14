شئون الحرمين تزود مصليات الاعتكاف بخمسة آلاف نسخة من المصحف الشريف

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هيأت الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب برئاسة شؤون الحرمين، خزائن المصاحف في المصليات المخصصة للاعتكاف وتزوديها بنسخ جديدة من المصحف الشريف.

وجاء ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة القرآن الكريم والعناية به.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب نبيل بن عبده شريفي، أن الإدارة قامت بإضافة 100 دولاب نحاسي تستوعب 5 آلاف مصحف مختلفة الأحجام من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وذلك سعياً في بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.