تقرير: مجموعة السبع تطالب سويسرا ببذل جهود لتجميد الأصول الروسية

بعثت "مجموعة السبع" بخطاب إلى سويسرا، تطالبها ببذل المزيد من الجهود لتجميد الأصول الروسية، طبقا لما ذكرته صحيفة "تاجيز-انزيجر" السويسرية، مما يظهر كيف يواجه امتثال الدولة الواقعة في جبال الألب، للعقوبات بشأن الحرب في أوكرانيا، تدقيقا دوليا متجددا.

وحذر الخطاب، بتاريخ الخامس من أبريل والذي أصدرته حكومات مجموعة السبع، من احتمال استخدام "أحكام الخصوصية" السويسرية لتغطية مسارات الملاذات المالية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وشكت الحكومات في الخطاب أيضا من أن سويسرا لم تجمد الأموال، التي يحتفظ بها مزدوجو الجنسية والمقيمون بشكل قانوني وهؤلاء الذين لديهم علاقات قانونية مع كيانات محلية وأصحاب الأصول غير المباشرة.

وأشارت بلومبرج إلى أن الحكومات ذكرت في الخطاب: "نحن نشارك القلق من أن تلك الثغرات في الإجراءات القانونية، تعرض سويسرا لخطر الإضرار بسمعتها".

والخطاب الذي نشر الصحيفة نسخة منه، موجه للأفراد السبعة بحكومة سويسرا ووقعه سفراء أمريكا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي لدى البلاد.