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السفارة الفنلندية في موسكو: تلقينا رسالة بداخلها مسحوق

موسكو - د ب أ
نشر في: الجمعة 14 أبريل 2023 - 12:56 م | آخر تحديث: الجمعة 14 أبريل 2023 - 12:56 م
أعلنت السفارة الفنلندية في موسكو، اليوم الجمعة، تسلمها 3 رسائل وصلت مبنى البعثة الدبلوماسية، يوم أمس الخميس، احتوت إحداها على مسحوق، وتواصلت السفارة مع وزارة الخارجية الروسية.

وأكدت البعثة الدبلوماسية الفنلندية، لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أنها "تسلمت في يوم الخميس الموافق 13 أبريل، ثلاث رسائل موجهة إلى سفارة فنلندا لدى روسيا، وعند افتتاح أولها تم العثور على مسحوق".

وأضافت البعثة الدبلوماسية: "ووفقا للأنظمة الأمنية لوزارة خارجية فنلندا، أحيلت الرسائل إلى ممثلي السلطات الروسية الرسمية، الذين يجرون دراسة إضافية على المسألة. وفور وقوع الحادث، خاطبت السفارة الفنلندية وزارة الخارجية الروسية".

جدير بالذكر أن فنلندا أصبحت في 4 أبريل الجاري، رسميا، العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد تسلمها وثيقة انضمامها للحلف.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنه بعد انضمام فنلندا إلى "الناتو"، ستضطر روسيا الاتحادية إلى اتخاذ إجراءات جوابية ذات طبيعة عسكرية تقنية وغيرها من أجل وقف التهديدات.

وأشارت إلى أن "فنلندا أصبحت واحدة من الدول الصغيرة الأعضاء في الناتو، والتي لا تلعب دورا مهمًا، بعد أن فقدت صوتها الخاص بها في الشئون الدولية، وتخلت هلسنكي كليا عن هويتها الذاتية وعن أي استقلالية".

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