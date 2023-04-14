الرئيس الإيراني: تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني لم ولن يحقق الاستقرار

صرح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، بأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل "لم ولن يحقق الأمن والاستقرار".

جاء تصريح رئيسي خلال سيرات "يوم القدس العالمي" جنبا الى جنب الجماهير الغفيرة التي انطلقت في طهران اليوم نصرة للقدس ودعما للشعب الفلسطيني.

وقال رئيسي في تصريح مقتضب: "إن رسالة المشاركة في مسيرات يوم القدس هي تجسيد وحدة وتلاحم الأمة الإسلامية، وتطبيع بعض دول المنطقة مع الكيان الصهيوني لم ولن يحقق الأمن والاستقرار"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

وانطلقت في وقت سابق اليوم مسيرات "يوم القدس العالمي" في العاصمة طهران وباقي المدن الإيرانية، بمشاركة أعداد كبيرة من الجماهير.

ويرفع المشاركون في المسيرات أعلام فلسطين ولافتات تدعم القضية الفلسطينية وتنادي بنصرة الشعب الفلسطيني، وتندد بـ "الجرائم الصهيونية".

وتتجه المسيرات نحو أماكن إقامة صلاة الجمعة حيث ستجري مراسم "يوم القدس العالمي" والتي تتضمن إلقاء كلمات لبعض الشخصيات السياسية وصدور بيان باسم الجماهير المشاركة .

كان مفجر الثورة الإسلامية الإيرانية في عام 1979 الإمام الخميني الراحل أعلن آنذاك أن آخر جمعة من شهر رمضان من كل عام ستكون "يوم عالمي للقدس".