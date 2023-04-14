إسلام حسن: الفوز على الزمالك دفعة كبيرة للفوز بالكأس

عبر إسلام حسن، قائد الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بتأهل الفريق إلى نهائي بطولة كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك في نصف النهائي.

وأكد أن الفريق قدم مباراة كبيرة، وأظهر شخصية قوية كان لها دور مهم في الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.

وأشار إسلام إلى أن الفوز على فريق بحجم الزمالك في نصف النهائي يمنح اللاعبين دفعة كبيرة للتتويج بلقب البطولة في المباراة الختامية، التي تقام غدًا الجمعة.

وأشاد قائد الفريق بإصرار اللاعبين على تحقيق الفوز رغم التأخر في النتيجة بنهاية الشوط الأول، لافتًا إلى أن الجميع سوف يقاتلون من أجل تحقيق اللقب.