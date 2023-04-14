أكثر من 383 ألف مستفيد من خدمة عربات التنقل بالمسجد النبوي منذ بداية شهر رمضان

استفاد أكثر من 383 ألف زائر من خدمات التنقل التي تقيمها وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي، وذلك منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية واس، اليوم الجمعة، أن الخدمات الميدانية لعربات التنقل تقام على مدار 24 ساعة، من خلال تسخير أكثر من 60 مراقبا ومدربا لخدمة الزوار من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في المسجد النبوي، حيث تعمل الوحدة على خدمة نقل المصلين وزوار المسجد النبوي داخل ساحات المسجد النبوي والساحات الغربية الجديدة عبر 36 عربةً كهربائية.

ومن جهة أخرى، هيأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي العديد من المصليات بالمنطقة المحيطة بالمسجد النبوي والواقعة بالمنطقة المركزية، وذلك لكثافة قاصدي المسجد النبوي في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، للتيسير على المصلين وكبار السن.

وتأتي تلك الخدمات ضمن الجهود التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي للمصلين؛ ليؤدوا عبادتهم بيسر وسهولة.