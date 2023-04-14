ثمة دراسة طبية موسعة تجرى الآن فى كندا تم التخطيط لها لتنتهى إلى نتائج حاسمة فى نهاية هذا العام (٢٠٢٣) تشير إلى إجابة سؤال دائما ما يواجه مريض ضغط الدم المرتفع: أيهما أفضل تناول أدوية الضغط فى المساء وقبل التوجه للنوم أم فى الصباح عند الاستيقاظ؟

الواقع أن السؤال لم يجد حتى الآن إجابة قاطعة تفيد مرضى ارتفاع ضغط الدم إذ تعددت نتائج الدراسات منها تلك التى أكدت أن تناول أدوية ارتفاع الضغط فى المساء له أثر وقائى كبير على خطر الإصابة بمضاعفات ارتفاع الضغط المعروفة مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية وفشل القلب الاحتقانى.



أحد أشهر تلك الدراسات كانت دراسة تايم البريطانية (Time) التى توصلت نتائجها إلى أن «الوقت الأفضل» لا يمكن تحديده وأن نتائج تناول الدواء فى الصباح أو المساء لا تسجل أفضلية لوقت على الآخر وأن الأهم دائما هو الانتظام فى تناول الدواء وعدم نسيان أى جرعة من جرعاته لضمان مستوى ثابت من الدم يعمل على تحقيق الغرض من تناول الدواء.



قبل إعلان نتائج دراسة (تايم) كان المتعارف عليه أن تناول الأدوية فى المساء يحسن النتائج خاصة الوقاية من المضاعفات فجاءت تلك الدراسة لتؤكد أنه ليس هناك وقت أفضل إنما تناول الدواء فى الصباح أو المساء يأتى بنتائج واحدة.



الدراسة كانت بالفعل دراسة موسعة شملت أكثر من عشرين ألفا من المتطوعين متوسط أعمارهم ٦٥ عاما تابعتهم الدراسة لمدة تفوق بالمتوسط خمس سنوات. فلم تجد فى ملاحظاتها فرقا، خاصة فيما يتعلق بحدوث مضاعفات أو تداعيات بين من تناولوا جرعاتهم فى المساء أو الصباح.



الارتباط بموعد لدواء ارتفاع الضغط أمر هام يساهم فى ثبات جرعة الدواء وأثرها على الشرايين لذا يجب على المريض أن يحدد متى يتناول دواء الضغط ليلتزم بتناوله إذ إن أغلبية مرضى ارتفاع ضغط الدم عليهم تناول الأدوية مدى الحياة.