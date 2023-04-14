الراوي والحكايات جزء أصيل من ثقافتنا، كان الناس يجلسون أمام القهاوي يستمعون لحكايات أبو زيد الهلالي والزير سالم، وكان الأطفال يجتمعون لكي يسمعوا قصص الجدة في الدار، وفي رمضان تجتمع الأسر حول الحكايات الدرامية وأمام الفوازير، الحكاية تجذب الكثيرين، لذلك نقدم في سلسلة مكتوبة خلال شهر رمضان الكريم مجموعة من الحكايات التي تتعلق بالحضارة المصرية القديمة، وتحديداً عن تفاصيل الحياة اليومية.

ويستمر حديثنا عن حياة الفرد المصري القديم وعلاقته بالطبيعة من حوله وتسخيره لها لصناعة أدوات مختلفة استخدمها في قضاء مصالحه أو اعتبرها زينة وحُلي وغيرها ومواد أخرى وُظفت في البناء والتعمير، وهو ما تحدث عنه كتاب "المواد والصناعات عند قدماء المصريين" تأليف ألفريد لوكاس، وترجمة دكتور زكي إسكندر، وإصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ننتقل في مجموعة الحلقات القادمة إلى الفصل الـ14، والذي خصصه "لوكاس" للحديث عن مواد الكتابة والألوان والتصوير، وتحدثنا في الحلقة السابقة عن المواد الأساسية في الكتابة وهي المداد -الحبر- المستخدم، وفي حلقة اليوم نتذكر الأرضيات، أي المواد التي كان يكتب عليها المصري القديم ويسجل ملحوظاته.

وكانت المواد التي سطرت عليها الكتابة المصرية القديمة متباينة للغاية -على حد وصف لوكاس- إذ تشمل العظم، وفي المتحف المصري عظم لوح جمل عليه كتابة قبطية بالمداد والطين، وتوجد في المتحف المصري عدة ألواح من الطين المجفف نقشت على بعضها كتابة محفورة وكتب على البعض الآخر بالمداد، وهي من عهد الأسرة الحادية عشرة.

يذكر لوكاس أن ألواح الطين المحروق كانت تستخدم في المراسلات الرسمية بين مصر وعرف آسيا في عهد الأسرة الثامنة عشرة، كما يتبين من خطابات العمارنة التي كتبت على هذه الألواح باللغة البابلية (منقوشة بالخط المسماري) والعاج والجلد، وفي المتحف البريطاني بعض المخطوطات المصرية على الجلد والمتحف المصري مخطوط من جلد من الأسرة السادسة، وأيضاً استخدم الكتان والمعدن، حيث يوجد في المتحف المصري تمثال من البرونز، وآخر من الرصاص، وعلى كل منهما كتابة مكونة من حروف محفورة وهما من العصر الروماني، وبالتأكيد ورق البردي من أبرز المواد التي كُتب عليها.

وهناك نوعان آخران من المواد المستخرجة من جلود الحيوانات، وهما: الرق والغشاء الجلدي، وكان النوع الأول يصنع من جلود الغنم والماعز، والثاني من جلود العجول وصغار الماعز، وهي أرق نسيجاً ولم يستخدم من هذين النوعين إلا في عصر متأخر جداً، كما استخدم الفخار والبوص، وبالمتحف المصري قصبة كبيرة مشقوقة وفي باطنها نص مكتوب بالمداد، والشمع المصنوع من العسل، حيث كان يصنع منعه غشاء رقيق منتظم يكون أسود اللون عادة ويبسط على لوحات من الخشب وكانت الكتابة تنقش على الشمع بسن مدببة، ولم تستعمل قبل العصور اليونانية.