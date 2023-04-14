الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو يدلي بأقواله حول اقتحام أنصاره للكونجرس بداية العام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن في البرازيل عن استجواب الرئيس السابق جايير بولسونارو بشأن اقتحام أنصاره الحي الحكومي في العاصمة برازيليا بداية هذا العام.

وأمرت المحكمة العليا في برازيليا اليوم الجمعة الشرطة الاتحادية بتسجيل شهادة الرئيس السابق صاحب الاتجاه الشعبوي اليميني في غضون عشرة أيام بناء على طلب مكتب المدعي العام، ولم يتم الإعلان عن التاريخ الدقيق.

كان أنصار بولسونارو الغاضبون اقتحموا الحي الحكومي بعد أيام قليلة من تولي خليفته الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا منصبه في يوم رأس السنة الجديدة، وسيطروا لفترة وجيزة على الكونجرس، ومقر الحكومة، والمحكمة العليا.

وقام هؤلاء بأعمال شغب في المكاتب ومجالس الإدارة، تاركين وراءهم أثرا من الدمار.

استغرق الأمر ساعات حتى تتمكن قوات الأمن من السيطرة على الوضع.

تحمل الحكومة الجديدة والعديد من البرازيليين بولسونارو المسؤولية الشخصية عن أعمال الشغب.

لقد شكك بولسونارو مرارا وتكرارا في النظام الانتخابي ولم يعترف صراحة بخسارته أمام لولا دا سيلفا.

قطع أنصار بولسونارو الراديكاليون الطرق ودعوا القوات المسلحة إلى القيام بانقلاب.

وأثناء اقتحام الحي الحكومي، كان الرئيس السابق في الولايات المتحدة.