كييف: تسريب وثائق سرية أمريكية لن يؤثر على الهجوم لصد العملية العسكرية الروسية

ذكر جهاز "المخابرات العسكرية" الأوكراني، أن نشر وثائق سرية مسربة في الولايات المتحدة، لن يكون له أي تأثير على الهجوم المقرر لكييف، حيث إنه يهدف لصد هجوم روسي واسع النطاق.

وأقر كيريلو بودانوف، رئيس جهاز "المخابرات العسكرية" الأوكراني في كييف، في مقابلة مع قناة "إيه.بي.سي" الأمريكية، أن موسكو ربما تكون المستفيد الوحيد لتسرب البيانات. وأضاف "هذا لن يكون قادرا على الإضرار بالنتائج الحقيقية للعملية الهجومية".

وأضاف أن العملية لن يكون لها تأثير سلبي دائما على العلاقة بين واشنطن وكييف.

ويتوقع خبراء عسكريون أن كييف ستشن هجوما مضادا في الأسابيع المقبلة لإعادة السيطرة على الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

غير أن الوثائق المسربة، كشفت عن شكوك من جانب الولايات المتحدة، قائلة إن هذا التوجه ربما يؤدي إلى مكاسب أصغر بشكل كبير على الأرض، مما حقق الهجومان، اللذين تم شنهما في الخريف، عندما تمكنت أوكرانيا من إعادة السيطرة على مناطق واسعة في الشمال، بالقرب من خاركيف، وفي الجنوب، قرب خيرسون.

بالإضافة إلى ذلك، تردد أن الدفاعات الجوية الأوكرانية ضعفت بشكل واسع.