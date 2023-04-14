كلوب: بيلينجهام؟ لا جدوى من الحديث عن أشياء لا يمكن الحصول عليها

قال يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إنه لا جدوى من الحديث عن أشياء لا يمكن الحصول عليها.

جاءت تصريح كلوب ردا على سؤاله عن قرار ليفربول الانسحاب من صفقة ضم جود بيلينجهام لاعب وسط منتخب انجلترا وبوروسيا دورتموند.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن ليفربول ارتبط اسمه بضم بيلينجهام، لاعب دورتموند، والذي يعتبر أحد أبرز المواهب الشابة في العالم.

ولكن مع وجود فرق أمثال مانشستر سيتي وريال مدريد يرغبون في ضمه، فإن سعر صفقة ضم اللاعب أصبح بعيدا عن متناول ليفربول، وهو ما دفع كلوب للبحث في مكان آخر لدعم خط الوسط.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة :" لا يوجد لدي ما أقوله عن هذا. لا نتحدث عن لاعبين نتعاقد معها أو لا ، لذلك لن نتحدث الآن عن مثل هذه الأنواع من التكهنات. لا يوجد شيء يُقال عن ذلك ".

وقال :" إجابتي الحالية، لا تتعلق بجود بيلينجهام، ولكني لم أفهم أبدا لماذا نتحدث عن أشياء نظريا لا يمكن الحصول عليها. لا يمكن أن نتعاقد مع 6 لاعبين في الصيف، كل واحد منهم مقابل 100 مليون يورو (09ر125 مليون يورو). الكل قال هذا بوضوح".

وأردف :"يجب أن تدرك ما يمكنك فعله وتتعامل معه. هذه هي وظيفتك. تنظر لما يمكنك فعله، وتعمل على ضوء ذلك ،هذه هي الطريقة التي أعمل بها دائما".

وبعد التعادل 2/2 مع أرسنال ، يركز كلوب حاليا في مواجهة يوم الاثنين المقبل أمام ليدز يونايتد، الذي قدم عروضا جيدة مع مدربه الجديد خافي جارسيا قبل أن يسقط في فخ الخسارة 1 / 5 أمام كريستال بالاس.

يذكر أن فريق ليدز هو الوحيد الذي تغلب على ليفربول في ملعب أنفيلد هذا الموسم ويتطلع كلوب للثأر منهم.

وقال :" يدينون لنا بثلاث نقاط. ستكونةمعركة كبيرة، معركة هائلة في الموقف الذي يتواجد فيها ليدز".

وأضاف :"مباراتهم الأخيرة (أمام كريستال بالاس)، مثل هذه المباريات يمكن أن تحدث. إنهم في لحظة رائعة حاليا ولكن في هذه المباراة تلقوا الضربة المناسبة. هذه الأحداث من الممكن أن تحدث لأن الساحر روي هودجسون عاد. كريستال بالاس فريق جيد للغاية. كانت مباراة صعبة".

ويستعيد كلوب خدمات الكولومبي لويس دياز للمرة الأولى بعد إصابته في المباراة التي خسرها ليفربول 2 / 3 أمام ارسنال يوم 9 أكتوبر الماضي.

وقال كلوب عن المهاجم الكولومبي :" إنه جاهز بنسبة مئة بالمئة، ويتدرب، الآن علينا أن نعيد دمجه مع الفريق. سيتواجد في قائمة الفريق إذا لم يحدث أي شيء".