بايدن يشيد بسرعة تنفيذ القانون للتحقيق في تسريب الوثائق الحكومية السرية

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، بالإجراء السريع الذي اتخذته جهات إنفاذ القانون للتحقيق والرد على النشر الأخير للوثائق الحكومة الأمريكية السرية.

وقال بايدن في بيان على موقع البيت الأبيض الإلكتروني: "بينما لا نزال نحدد صحة هذه الوثائق، وجهت مجتمعنا العسكري والاستخباراتي لاتخاذ خطوات لتأمين مزيد من المعلومات الحساسة والحد من توزيعها، ويقوم فريق الأمن القومي لدينا بالتنسيق الوثيق مع شركائنا وحلفائنا".

وفتحت وزارة العدل تحقيقًا جنائيًا رسميًا بعد أن أحالت وزارة الدفاع (البنتاجون) الأمر إليها في ما يبدو أنه أخطر تسريب لأسرار الولايات المتحدة منذ سنوات.

وقد نُشرت صور لمستندات حساسة على موقع "ديسكورد" ومنصات أخرى مثل "فور تشان" وتلجرام وتويتر.

وتحقق وكالات الأمن القومي ووزارة العدل الأمريكية في التسريب لتقييم الأضرار التي لحقت بالأمن القومي وبالعلاقات مع حلفاء ودول أخرى، مثل أوكرانيا.