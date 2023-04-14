نادال يعلن عدم مشاركته في بطولة برشلونة المفتوحة للتنس

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لن يشارك الإسباني رافاييل نادال في بطولة برشلونة المفتوحة للتنس التي تقام الأسبوع المقبل، حيث مازال ينتظر التعافي من إصابته في الفخذ.

ولم يلعب نادال، الفائز بـ22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، منذ أن خرج من بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي، من الدور الثاني أمام ماكينزي مكدونالد.

ولم يشارك نادال في بطولتي إنديان ويلز ومونت كارلو، كما أن انسحابه الأخير يزيد من الشكوك بشأن مشاركته في بطولة فرنسا المفتوحة، التي تبدأ بنهاية مايو المقبل.

وكتب على إنستجرام اليوم الجمعة: "برشلونة بطولة خاصة بالنسبة لي، لأنه النادي المعتمد لدي ولأن اللعب في بلادي يكون دائما له شعور فريد".

وأضاف: "مازلت غير جاهز ولذلك أنا في عملية الاعداد للعودة للمنافسات".

وأردف: "حظ سعيد لصديقي (مدير البطولة) ديفيد فيرر وفريقه خلال هذه النسخة من بطولة (جودو) والتي بكل تأكيد ستكون ناجحة مثلما كانت دائما على كافة المستويات".

يذكر أن نادال توج بلقب بطولة برشلونة 12 مرة، وكان آخرها عام 2021.

وابتعد نادال /36 عاما/ مؤخرا عن قائمة المصنفين العشرة الأوائل على العالم للرجال للمرة الأولى منذ 2005 بسبب غيابه للإصابة، ويحتل حاليا المركز الخامس عشر.