نظمت لجنة الشباب بنادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة التابع لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، أطول مائدة إفطار على النيل لـ1000 شخص.

وقال النائب طارق عبدالهادي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد، إنن فعاليات الإفطار الجماعي (لم الشمل) تقليد سنوي يُنظم كل عام خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن الإفطار الجامعي يضم الأسر والعائلات والأصدقاء، ويتم استقطاع جزء من قيمة وجبات الإفطار بجانب تبرعات مادية أخرى، وتخصص قيمة التبرعات لصالح أحد المستشفيات الطبية المتخصصة في جامعة المنصورة.

وذكر أنه جرى تنظيم مائدة إفطار ضخمة على النيل لـ1000 شخص للمرة السابعة على التوالي، وتتضمن الإفطار عددا من الفقرات الترفيهية مثل التخت الشرقي والتنورة والابتهالات الدينية.

وأوضح أن الهدف من الإفطار هو لم الشمل، وتجميع أهالي مدينة المنصورة على مائدة واحدة، من كافة الفئات والطبقات وتجميع الأسر والأصدقاء، بتنظيم من لجنة الشباب بالنادي.

وأضاف عبد الهادي هذا العام سيتم توجيه التبرعات لشراء جهاز طبي لمركز الأورام بجامعة المنصورة، بقيمة ما يقرب من نصف مليون جنية، وفي الأعوام السابقة نجحنا في جمع مبالغ مالية كبيرة لفك ديون الغارمات، وشراء عدد من الأجهزة الطبية والتبرع بها إلى مستشفى الاطفال.