على الرغم من سنه الصغير، إلى أن موهبة الطفل السوري اللاجئ حسين بيسو في لعب الشطرنج فرضت نفسها؛ ليصبح أصغر لاعب في التاريخ يمثل المنتخب الألماني للشطرنج.

ولم يكد حسين يتجاوز الرابعة حتى بدأ يحوم حول الطاولة الخشبية الخاصة بالشطرنج والتي اعتادت أسرته على لعبها. لم يمض حسين طويلا بعد إتقانه الحركات الأساسية، حتى فاجأ الجميع بموهبته.

يقول والده مصطفى بيسو (43 عاما) الذي يعيش في بلدة ليبي شمال بولاية شمال الراين وستفاليا بغرب ألمانيا، "دائما ما نلعب الشطرنج في عائلتنا أنا وأبي وإخوتي، وكان حسين وقت أن كان طفلا يأتي لمراقبتنا ثم بدأ يسأل عنها، وهكذا تعلم الحركات الأساسية للعبة".

لكن بموهبة الابن فاجئت العائلة التي فرت من الحرب في سوريا إلى ألمانيا قبل أكثر من ست سنوات، يضيف بيسو الأب: "بدأ يرى بعض الخطط والتكتيكات التي لا نراها نحن، حتى بات لاعبا متميزا في غضون 7 أشهر"، بحسب ما نقله موقع دير شبيجل الألمانية وقناة فرانس 24.

أما الطفل حسين (11 عاما)، عن سر ولعه باللعبة، "تعجبني لأنني أحب الرياضيات، وفي الشطرنج يجب عليك أيضا إجراء الحسابات وهذا سر تعلقي بها".

يضيف حسين، أن جميع اللاعبين الذين يواجههم أكبر منه سنا ولديهم خبرة أكبر في اللعبة، لكنني قادر على مبارزتهم على الطاولة، مشيرا إلى اشتراكه في بطولات عديدة بألمانيا.

وأشار إلى أن لعب الشطرنج ساعده على تعلم اللغة الألمانية أيضا، وتكوين صداقات جديدة.

موهبة حسين خطفت أنظار أندرياس كوهلر، مدرب منتخب الشباب القومي الألماني، إذ قال إنه "أثناء اللعب طلبنا من المشاركين تغيير أماكنهم مع خصومهم، وبالتالي فقدانهم جميع النقاط التي أحرزوها وإعطائها لخصومهم"، لكن هذا الأمر لم يلق قبولا لدى الطفل الأصغر داخل الفريق، إذ رفض بشدة إعطاء نقاطه بسهولة إلى خصمه، وفضل التوقف عن اللعب تماما. حينها أدرك كوهلر أن هذا الطفل طموح ومختلف ومميز.

وعلى الرغم من عدم حصوله على الجنسية الألمانية إلا أن بيسو سيلعب مع المنتخب الألماني للشطرنج في كأس أوروبا الوسطى المعروفة باسم كأس ميتروبا في كرواتيا خلال شهر أبريل، ليصبح أصغر لاعب في تاريخه.