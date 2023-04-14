توقعات بتبني كوريا الجنوبية وأمريكا اتفاق حول التعاون في الأمن الإلكتروني بقمة واشنطن

من المتوقع أن تتبنى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وثيقة حول التعاون الشامل في الأمن الإلكتروني، وتسعيان لتوسيع نطاق تبادل المعلومات، خلال قمة لزعيمي البلدين، من المقرر عقدها في 26 أبريل الجاري في واشنطن.

وذكر مسؤول بارز، التقى مع صحفيين كوريين جنوبيين في واشنطن أمس الخميس أن الوثيقة ربما تحتوي على إجراءات تهدف إلى إعادة بناء الثقة في تبادل المعلومات وإنتاجها وتحليلها وتطبيقها، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة.

وردا على سؤال حول ما يتضمنه تبادل المعلومات حول الأمن الالكتروني، ذكر المسؤول أن الجانبين يجريان مشاورات ، مع تفهم بأن المدى الجغرافي والمكاني لمعاهدة الدفاع المشترك للحليفين، يتعين أن تضم الفضاء والفضاء الالكتروني.

وبالنسبة لتحالف "العيون الخمس" الاستخباراتي، الذي يضم أمريكا وبريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا، ذكر المسؤول أن سول لا تعتبر التعاون في مجال تبادل المعلومات، مشروطا بالعضوية.

وتابع المسؤول أن نوع المعلومات، التي سيتم تبادلها بين سول وواشنطن، سيكون مختلفا عن تلك المعلومات، التي يتم تبادلها بين واشنطن وطوكيو، مستشهدا بالجهود المشتركة، من قبل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، في تتبع عمليات "العملة الالكترونية غير المشروعة لكوريا الشمالية".