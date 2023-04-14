تغنى روجر فيدرر، أسطورة لعبة التنس بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاء ميسي، المُتوج بكأس العالم مع منتخب بلاده الأرجنتين قبل عدة أشهر على رأس قائمة صحيفة ذا تايم الأمريكية لأكثر 100 شخصية مؤثرة حول العالم، خلال عام 2023.

وأسندت الصحيفة لروجر فيدرر، أسطورة لعبة التنس مهمة كتابة كلمات وصف ميسي، على هامش تواجده بالقائمة، حيث قال السويسري: "ما يميز ميسي، البالغ من العمر 35 عامًا، هو عظمته المستمرة على مدى سنوات عديدة. هذا صعب للغاية تحقيقه. إنه يراوغ مثل الساحر، وتمريراته عبارة عن أعمال فنية. وعيه وتوقعه يكاد يتجاوز الفهم".

وأضاف فيدرر: "لقد انتهت مسيرتي. وأدرك الآن مقدار الوزن الذي نحمله نحن الرياضيون. لكن في حياتنا اليومية، لا ندرك ذلك. بالنسبة للاعب مثل ميسي، من المحتمل أن يكون هذا الوزن أكبر، لأنه يمثل ناديًا ذا شهرة عالمية وبلدًا متحمسًا للغاية".

وتابع: "كان فوز الأرجنتين بكأس العالم رائعا، ونزول الملايين من المشجعين إلى شوارع بوينس أيرس للاحتفال لحظة رائعة في الرياضة. حتى أولئك الذين لا يتابعون كرة القدم يجب أن يكونوا قد أدركوا التأثير الحقيقي للعبة الأكثر شعبية".

وأتم فيدرر: "أثناء نشأتي، كان دييجو مارادونا وجابرييل باتيستوتا لاعبي الأرجنتين المفضلين لدي. كنت محظوظًا بما يكفي لمقابلتهما. لقد ألهموني. الآن ميسي يمكن أن يلهم الأجيال القادمة. لا يسعني إلا أن أتمنى أن نرى إبداعه الفريد وفنيته لفترة أطول قليلاً. لا ترمش كثيرًا لأن ميسي يؤدي على أرض الملعب. قد يفوتك شيء لا يصدق من رجل اللحظة".

يُذكر أن قائمة الأكثر تأثيرًا في العالم، تواجد بها أيضًا كيليان مبابي، زميل ميسي في فريق باريس سان جيرمان، والذي قاد منتخب فرنسا للتأهل لنهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.