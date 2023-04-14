تسلا تخفض أسعار سياراتها الكهربائية لتعزيز المبيعات في أوروبا

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أعلنت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية الفارهة عن خطط لخفض الأسعار في أوروبا حيث تتحسن القدرة الإنتاجية في القارة.

وذكرت تقارير أن خفض الأسعار لكل النسخ من طرازات موديل 3 وموديل إس وموديل إكس يتراوح بين 5ر4% و8ر9%.

وبهدف تعزيز استراتيجية تسعير عالمية قوية، خفضت الشركة أيضا الأسعار لسياراتها الكهربائية في إسرائيل وسنغافورة.

وتردد أن تسلا ذكرت أن "مهمتنا هو تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة. خطتنا الرئيسية تحدد مسارا واضحا لتحقيق تلك المهمة: تحول منتجات صغيرة الكمية باهظة التكلفة إلى مركبات أرخص بكميات كبيرة".

ووفقا لبيانات على موقع تسلا الالكتروني، تم خفض سعر موديل3 في ألمانيا بواقع ألفي يورو (2198 دولارا) أو بنسبة 5ر4%، ليصل إلى 41 ألفا و990 يورو للسيارة.

كما قلصت الشركة سعر نسخة موديل3 برفورمانس إذ يبلغ حاليا 54 ألفا و990 يورو، بانخفاض نسبته 8ر9% عن السعر السابق.

كما خفضت تسلا سعر طرازها واي برفورمانس بنسبة 2ر9% إلى 60 ألفا و990 يورو.

من ناحية أخرى، ظلت أسعار موديل "واي رير ويل درايف" و"لونج رانج" ثابتة دون تغيير.

وخفضت الشركة مطلع مارس أسعار طرازها إس الصالون وموديل إكس للسيارة الرياضية الفارهة في الولايات المتحدة، بهدف تعزيز الطلب.