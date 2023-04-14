لبنان يرحب بالبيان السوري - السعودي ويثمن رغبة البلدين في عودة النازحين لوطنهم

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان اليوم الجمعة، بالبيان السعودي-السوري المشترك في ختام لقاء وزيري خارجية البلدين في جدة.

وثمنت الوزارة في بيانها "رغبة المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية في العمل على تهيئة الظروف المناسبة والمساعدة لتحقيق عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين الى وطنهم"، معلنة "عن استعدادها للتعاون من أجل إنهاء معاناة النازحين في لبنان".

وأشارت إلى أن لبنان يدعم" ويشجع المساعي والجهود العربية الحميدة كافة للوصول إلى حل عربي للأزمة السورية في إطار حل سياسي يحفظ وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها" ، مضيفة أن لبنان " يدعم بسط سلطة الدولة على كافة ترابها، بما يحقق آمال وطموحات الشعب السوري بالرخاء والأمان".

يذكر أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد عقد جلسة مباحثات مع نظيره السوري فيصل المقداد، أمس الخميس في جدة.

وأعلن بيان مشترك في ختام زيارة الوزير السوري إلى السعودية، أن الجانبان اتفقوا على " أهمية حل الصعوبات الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم".