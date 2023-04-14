ضبط مخبزين تصرفوا في 24 شيكارة دقيق بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا بتمكن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، من شن حملة بناحية ايتاي البارود ودمنهور.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 14 محضر متنوعين فى مجال المخابز على النحو التالى: ضبط مخبزا قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 26 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر، ومخبزين تصرفوا فى كمية من الدقيق المدعم قدرها 24 شيكارة عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير المشروع، و5 مخابز قامو بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف الواحد.