أفاد شهود عيان للشرطة، أن العقار المنهار في منطقة الورديان سقطت منه شرفة أحد الطوابق نهارًا، ثم انهار منتصف الليل، وكان بداخله معمل تحاليل طبية، وجرى غلق بعد تساقط أجزاء منه، مرجحين وجود عروسان حديثا الزواج، وأطفال أسفل الأنقاض.

وكشف الفحص الأولي لملف العقار المنهار غربي الإسكندرية، منتصف ليل اليوم الجمعة، عن صدور قرار هدم له حتى سطح الأرض حمل رقم 105 لسنة 2018، دون أن ينفذ، فيما تواصل قوات الإنقاذ رفع الأنقاض بحثًا عن ناجين أو ضحايا.

واستخرجت قوات الحماية المدنية 3 أشخاص مصابين "على قيد الحياة" من بين أنقاض العقار المنهار في شارع عبيد حسن التلعفري سابقًا، المتفرع من شارع البُهيقي، خلف شارع شجرة الدُر، منطقة الورديان، وتم نقلهم إلى المستشفى؛ لإسعافهم.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارات من مأمور قسم شرطة مينا البصل، وإدارة الحماية المدنية، وغرفة عمليات حي غرب، تفيد ورود بلاغات من الأهالي لشرطة النجدة، حول انهيار أجزاء من عقار قديم في نطاق حي غرب.

وبانتقال الأجهزة الأمنية، والتنفيذية، رفقة سيارات الإسعاف، إلى موقع الانهيار، تم فرض سياج تأميني حوله؛ وقطع المرافق، حرصًا على حياة المواطنين، حيث تبين من المعاينة الأولية أن العقار مكون من دور أرضي و3 طوابق علوية، وانهار بالكامل حتى سطح الأرض.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.