وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، رسالة لوالدتها من خلال استضافتها في برنامج "انا والقناع" الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، وهي في حالة من الانهيار والبكاء.



وقالت: "كنتي دايما بتقوليلي إن بكره لما أموت هتقولي ولا يوم من أيامك يا أمي، فلو إنتي سمعاني دلوقتي أنا بقولها كل ثانية".



وروت لأول مرة تفاصيل وفاة والدتها، قائلة إن وفاتها تزامن مع فترة تفشي وباء كورونا، وذكرت أن أفراد أسرتها ممن يقيمون معها وقتها أًصيبوا بالفيروس.



ولفتت إلى تواصلها مع وزارة الصحة؛ بعد ضعف نسبة الأكسجين عند والدتها، وكان لابد من نقلها إلى المستشفى، فقالت والدتها: "لو دخلتيني المستشفى هموت".



وأضافت: هونت عليها وقلت لها إنه بس 48 ساعة هنظبط فيها الأكسجين، وبعد 12 يوم كانت الأصعب في حياتي، وكان الدكتور بيبعت لي حد يديني حقنة عشان أقدر أشوف البيت وأعمل تحليل لكل الناس اللي في البيت وأروح لوالدتي وأتخانق مع الدكتور، وكنت بحمد ربنا إني كورونا إيجابي عشان أقدر أشوفها لغاية يوم على غير العادة، الدكتور كلمني وقالي تعالي شوفي مامتك عشان تتحسن وتبقي أحسن، فتعالي شوفيها فروحت على طول، وكلمت أخويا محمد، وقلت له ماما عايزة تشوفنا، ووصلت الأول ومكانتش بترد لما بكلمها، لما محمد جه فاقت وبعدين بصيت لي، وقالت لنا إحنا الاتنين خلي بالكم على بعض، وبعدين كل الأجهزة وقفت، وكل الأرقام عمالة تقع، ولما سألنا الدكتور إيه اللي بيحصل قالنا ده الطبيعي وخرجنا بره، ويوم الوفاة أنا كنت رايحة لها في الطريق وكإني مستمعتش كلام الدكتور، لقيت المساعدة بتاعته بتكلمني قبل ما أوصل بدقايق بسيطة بتبلغني إن والدتي اتوفت".



وتابعت: "كنا وافقين قدام تلاجة الموتى، ولقيت الدكتور بيقولي لو لسه عندك كورونا يبقي أنتي اللي هتغسلي مامتك، ودي كانت أول مرة أعمل ده، روحت البيت الكل عمال يكلمني فصرخت في وشهم كلهم وأخدت أقصى حاجة، وبقيت أستوعب إني محتاجة حد يحضني لأني خايفة عليهم، دخلت الأوضة وقفلت الباب على نفسي، وأنا كنت بنام جنبها بقالي 4 سنين على نفس السرير، وبعد ما غسلتها اكتشفت إني سلبي كورونا، وكأن ربنا كان عايز إني أغسلها".