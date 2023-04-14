لوهانسك: مقتل 1717 شخصا على مدار 9 سنوات بسبب الاعتداءات الأوكرانية

قالت البعثة المشتركة للتحكم والتنسيق بشأن جرائم الحرب في جمهورية لوهانسك الشعبية، اليوم الجمعة، إنه على مدار السنوات التسع الماضية، قتل 1717 شخصا، من بينهم 52 طفلا بسبب الاعتداءات الأوكرانية.



وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن البعثة المشتركة للتحكم والتنسيق في بيان، أعادت إلى الأذهان توقيع الرئيس الأوكراني بالإنابة ألكسندر تورتشينوف، مرسوما بشأن إجراء ما يسمى بعملية مكافحة الإرهاب في شرق أوكرانيا.



وأضاف البيان "وفقا للبعثة المشتركة للتحكم والتنسيق، على مدى تسع سنوات، أصبح 2357 شخصا ضحايا للعدوان الأوكراني، توفي منهم 1717 وأصيب 640 بجروح متفاوتة الخطورة، وهذا يشمل 52 طفلا قتلوا و42 من الجرحى".



وقالت إنه خلال تلك الفترة، تم تدمير وإتلاف 9 آلاف و822 مبنى سكنيا و895 منشأة بنية تحتية مدنية، بما في ذلك 133 مؤسسة طبية و151 مؤسسة تعليمية.