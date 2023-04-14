محمود علاء أساسيا في تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة

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أعلن زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، التشكيل الذي سيخوض مواجهة سموحة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق الاتحاد نظيره سموحة على ملعب الإسكندرية، في التاسعة والربع من مساء اليوم الجمعة، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري في مواجهة اليوم كما يلي:

المهدي سليمان في حراسة المرمى

الدفاع: هشام صلاح، عبدالله نصيب، محمود علاء، أحمد فهد

خط الوسط: مورو، محمد محمود، محمود عبد العزيز

الهجوم: عمار حمدي، عبدالغني محمد، مابولولو.