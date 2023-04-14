الشئون الإسلامية السعودية تؤكد جاهزية مساجد مكة المكرمة لاستيعاب المصلين

أكدت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، جاهزية 1064 مسجدا في المنطقة المركزية بمكة المكرمة لاستيعاب المصلين في ليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، تزامنا مع ما يشهده الحرم المكي من ازدحام بسبب كثرة المعتمرين والمصلين في هذا العام الاستثنائي.

ووجهت الوزارة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الجمعة، فرعها بمنطقة مكة المكرمة بمتابعة احتياجات المساجد وتهيئة مرافقها لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصلين ليؤدوا صلاتهم بكل خشوع وسكينة وسط تكامل في الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب فتح الساحات المحيطة بالجوامع وتهيئتها بجميع الخدمات، إلى جانب إطلاق الفرص التطوعية بمشاركة مئات المتطوعين للعناية بالمساجد ومرتاديها وتقديم الوجبات للصائمين والمعتكفين طيلة أيام العشر الأخيرة من رمضان.