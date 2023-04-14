العربية الدولية لإعمار فلسطين: نفذنا 91 مشروعا في فلسطين بتكلفة 55 مليون دولار منذ 2009

أكد المهندس زهير العمري رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين أن الهيئة منذ انطلاقها عام 2009 نفذت حوالي 91 مشروعا في فلسطين بتكلفة حوالي 55 مليون دولار.. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مصر تلعب دورا كبيرا في إعادة إعمار قطاع غزة.



وقال العمري في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان ، إن الهيئة تسعى حاليا لتنفيذ عدة مشروعات في قطاع غزة في مجال البنية التحتية حيث يوجد حاجة في القطاع إلى مياه صالحة للشرب والمراكز الصحية.



وأشار إلى أنه لا يوجد في غزة أي مركز لعلاج مرضى السرطان بالأشعة وتصل عدد الإصابات بالمرض كل عام إلى حوالي 2000 إصابة ويحتاج حوالي ألف منهم إلى استمرار العلاج بالأشعة ولا يجدونها مما يضطرون للسفر للخارج للعلاج.



وأكد أن الهيئة قررت توسيع نشاطاتها في كافة فلسطين لافتا إلى ضرورة تكاتف أبناء الشعوب العربية والإسلامية والتفاتهم حول أشقائهم في فلسطين، باعتبارها أحوج من أي وقت للعون والمساندة والدعم بشتى اشكاله.



وبين أن اللجنة العليا لإعمار فلسطين وقطاع غزة ومنذ تأسيسها تسعى لمد يد العون للأهل في قطاع غزة حيث قدمت العديد من المشاريع لدعم تضحيات الشعب الفلسطيني نتيجة ما خلفه العدوان الإسرائيلي من دمار.



وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، عن أن الهيئة تضم شخصيات من 31 دولة من كافة أنحاء العالم ولديها مجلس أمناء يضم حوالي 200 شخصية عالمية على مستوى رجال أعمال ونقابات مهنية وشركات وشركاء على المستوى الدولي، منها البنك الإسلامي للتنمية بجدة والذي يعتبر شريك استراتيجي في الإعمار ويوجد صناديق عربية مثل صندوق التنمية الكويتي وصندوق التنمية الأفريقي.