إزالة حالة تعد بالبناء على أرضي زراعية وضبط مواد غذائية فاسدة ببني سويف

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا ببنى سويف برئاسة ناصر سيف، حملة بمشاركة مسئولي التنظيم وحماية الأراضي لتنفيذ قرار الإزالة في المهد لحالة تعد بالبناء المخالف على مساحة من الأرض الزراعية بزمام قرية شرهي التابعة لمجلس قروي النويرة، مع اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، هذا بالإضافة إلى إزالة حالة مماثلة بقرية منشأة الحاج، والتصدي لأعمال بناء بدون ترخيص بالعواونة.

وتتواصل أعمال التشجير ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، فضلا عن أعمال التجميل ورفع المخلفات وجمع القمامة المنزلية وتمهيد الطرق الترابية، ومتابعة أعمال صيانة وإصلاح أعطال شبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة الإنارة بمداخل وشوارع القرى التابعة وفق خطة عمل تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على أكثر من 100 كجم زبدة غير صالحة للاستخدام الآدمي وغير معلومة المصدر، استجابة لأحد البلاغات الواردة للوحدة المحلية بوجود بائع متجول بمدخل المدينة يقوم ببيع وعرض زبدة مجهولة المصدر، وبالتنسيق مع قطاع التموين، تم التحفظ على الكميات المضبوطة.