وكالة الفضاء الأوروبية تطلق مهمة جوس الفضائية لاستكشاف أقمار كوكب المشترى الجليدية

تطلق وكالة الفضاء الأوروبية مهمة فضائية تعرف بـ"جوس" لاستكشاف أقمار كوكب المشترى الجليدية الحاملة للمحيطات، بعد يوم من إلغاء محاولة الإطلاق الأولى بسبب مخاطر من البرق.



وذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة، أنه تم إطلاق المركبة الفضائية على صاروخ يعرف بـ " آريان 5" من ميناء فضائي في بلدة (كوروا) بإقليم (غينيا الفرنسية) الأوروبي في تمام الساعة 12:14 (بتوقيت جرينتش).



وستشرع المركبة الفضائية غير المأهولة التي يبلغ وزنها ستة أطنان في رحلة مدتها ثماني سنوات عبر النظام الشمسي بهدف اكتشاف ما إذا كانت أقمار المشتري قادرة على استضافة حياة خارج كوكب الأرض في المحيطات الشاسعة المخبأة تحت قشور مغطاه بالجليد.



وتم إلغاء عملية الإطلاق أمس الخميس، قبل دقائق فقط من بدء العد التنازلي، ما خيب آمال أولئك الذين تجمعوا في غرفة التحكم في بلدة (كورو).