حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمخالفات بكفر الزيات استعدادا للعيد

نفذت أجهزة مجلس مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمخالفات بشوارع المدينة استعدادا لاستقبال أعياد شم النسيم والقيامة والفطر المبارك.

وأشرف عادل داود، رئيس مدينة كفر الزيات، على حملة مكبرة لرفع الإشغالات والكتل الخرسانية بشوارع المدينة بمشاركة علاء بهنسي وتامر شواره والدكتورة إيناس عبدالمطلب، نواب رئيس مدينة كفر الزيات، وأقسام الإشغالات والنظافة ورخص المحلات، وتم ضبط العديد من الإشغالات ومصادرتها وتحرير محاضر للمخالفين، وإعادة توسعة الشوارع وتمهيدها أمام حركة المرور بواسطة لوادر مجلس مدينة كفر الزيات بعد إزالة الإشغالات.

كما تم تنظيم حملة نظافة بالطريق الزراعي مصر إسكندرية السريع بمدخل الدلجمون، ومتابعة تطهير ترعة النعناعية طريق دلبشان وكفر حشاد، ورفع ناتج التطهير بالكتلة السكانية ونظافة الطرق بالوحدة المحلية بأبو الغر، وإعادة بناء وترميم أحواض الأشجار والزهور بمدخل القرية بطريق ديما، وتقليم الأشجار التي تتشابك مع الأسلاك الكهربائية وتسبب خطورة على الممتلكات الخاصة.