مسؤول حماس في غزة يدعو لتسريع عودة سوريا للجامعة العربية

دعا زعيم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة يحيى السنوار، اليوم الجمعة، إلى تسريع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وتعزيز إنهاء الخلافات بين الدول العربية والإسلامية.

وقال السنوار في خطاب ألقاه في مدينة غزة بمناسبة يوم القدس العالمي الذي يصادف الجمعة الأخيرة من شهر رمضان إن "الضرورة توجب على الدول العربية والإسلامية الوحدة والتصالح وإنهاء الخلافات بينها".

وأضاف "نرى أنه من الضروري المُلح عودة سوريا للجامعة العربية والمسارعة لبناء وترميم ما دمرته الحرب فيها".

وتجري دول عربية على رأسها السعودية مباحثات لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية في ظل تعليق عضويتها منذ أكثر من 10 أعوام.

واستعادت حماس في سبتمبر الماضي علاقاتها مع النظام السوري بعد قطعها في عام 2012، إثر اندلاع الثورة السورية ومغادرة قيادات الحركة العاصمة السورية دمشق باتجاه قطر ودول أخري.

من جهة أخرى، أعلن السنوار أنه "تم قطع شوط كبير في توحيد جهود محور القدس، وحينها سيكون طوفان هادر، صواريخ دون عد وجنود دون حد وملايين أمتنا مدا بعد مد".

وقال إن يوم القدس العالمي الذي بادرت إلى إطلاقه إيران "يهدف إلى أن تبقى القدس حاضرة في ضمير الأمة ووجدان العالم، ولتجديد العهد في كل عام مع القدس والأقصى".

وأضاف: "نقدر عاليا مشاركة الرئيس الإيراني من خلال كلمة له في مهرجان غزة لإحياء يوم القدس العالمي، ونقدر تجديده التزام إيران بدعم المقاومة الفلسطينية".

كما أشاد السنوار بتصريحات زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله تجاه فلسطين والمقدسات، معتبرا أن "مشاركة الجماهير الحاشدة في المدن العربية والعالمية والإسلامية في يوم القدس دليلا أن المدينة والأقصى يتربعان في صميم قلوب أمتنا وهي القضية الجامعة الموحدة".

وتابع قائلا "ندرك النوايا المبيتة للاحتلال الإسرائيلي لما بعد شهر رمضان، ونؤكد أننا في قوى المقاومة ومحور القدس لهم بالمرصاد، وسنقوم بواجبنا بالدفاع عن قدسنا وأقصانا وشعبنا".