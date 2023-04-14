اليابان تطلق نظام تأشيرة جديد لجذب العمال الأجانب المهرة

أعلنت وكالة خدمات الهجرة اليابانية، اليوم الجمعة، أن الحكومة اليابانية ستطلق نظاما جديدا مبسطا لمنح تأشيرات الدخول المهنية عالية المهارة للعمال الأجانب يوم الجمعة المقبل لجذب المواهب من الدول الأجنبية.

وبموجب الإجراء الجديد، ستمنح الحكومة اليابانية التأشيرة للمتقدمين الأجانب وتقدم معاملة تفضيلية لأولئك الذين يستوفون شروطًا معينة، مثل الحصول على دخل سنوي قدره 20 مليون ين (أو حوالي 151 ألف دولار) ودرجة الماجستير.. وفقا لما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وبموجب نظام النقاط الحالي الذي أقرته الحكومة اليابانية في السابق، يتم تخصيص النقاط وفقًا للفئات التي تشمل الخلفيات الأكاديمية والتوظيفية، فضلاً عن الدخل السنوي، ولكن يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها معقدة للغاية مع اشتداد السباق العالمي للحصول على عمال مهرة.

لذلك، سيتم منح المتقدمين الحاصلين على نقاط تتجاوز مستوى معينًا تأشيرة مهنية عالية المهارة مدتها خمس سنوات ويمكنهم الحصول على تأشيرة مع فترة إقامة غير محددة بعد ثلاث سنوات. وتُمنح التأشيرات المهنية لذوي المهارات العالية لمن يُجيدون أحدًا من الأنشطة الثلاثة المهمة في اليابان وهي البحث الأكاديمي المتقدم والأنشطة المتخصصة التقنية المتقدمة وأنشطة الأعمال والإدارة المتقدمة.

ومع الاحتفاظ بالنظام القائم على النقاط، سيُمكن الإجراء الجديد المتقدمين من إجراء بحث أكاديمي متقدم أو أنشطة تقنية متقدمة للحصول على تأشيرة لمدة خمس سنوات إذا كان لديهم درجة الماجستير أو أعلى ودخل سنوي يزيد عن 20 مليون ين أو سجل عمل يبلغ 10 سنوات أو أكثر ودخل سنوي يزيد عن 20 مليون ين.

وبالنسبة لأولئك الذين يتقدمون لأنشطة الأعمال والإدارة المتقدمة، سيتم منح تأشيرات مدتها خمس سنوات إذا كان لديهم سجل توظيف لمدة خمس سنوات أو أكثر ودخل سنوي يبلغ 40 مليون ين أو أكثر.