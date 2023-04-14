تونس: ارتفاع ضحايا غرق مركب بساحل اللواتة في صفاقس إلى 33 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا غرق مركب بسواحل اللواتة في مدينة صفاقس التونسية إلى 33 شخصا.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي -في بيان اليوم الجمعة- أنه بتواصل عمليات التمشيط للقوات البحرية بصفاقس بعد حادث غرق مركب بسواحل اللواتة يوم الثلاثاء الماضي، تم انتشال 8 جثث من بينهم سيدة، وتم إيداعهم بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة صفاقس على ذمة الطب الشرعي.



وكانت وحدات المنطقة البحرية بصفاقس تمكنت يوم الثلاثاء الماضي من نجدة وإنقاذ 72 إفريقيا من جنوب الصحراء وانتشال 25 جثة بسواحل اللواتة فيما تعرض المركب المستغل للغرق.



وفي سياق متصل، تمكنت سواحل قرقنة من العثورعلى 4 جثث إحداها لرضيع يرجح أنها من أصول جنوب الصحراء لفظتها أمواج البحر.