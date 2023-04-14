السلطات الأمريكية: نفوق 18 ألف رأس ماشية في انفجار بمزرعة ألبان في تكساس

ذكرت السلطات في واشنطن، أمس الخميس بالتوقيت المحلي، أن انفجارا، في مزرعة ألبان في تكساس، أسفر عن نفوق حوالي 18 ألف رأس ماشية وإصابة عاملة زراعية بجروح خطيرة.



وذكر مفوض الزراعة في تكساس، سيد ميللر، في بيان صدر أمس الخميس، أن الانفجار وقع يوم الاثنين الماضي في مزرعة "ساوثفورك" للألبان في "مقاطعة كاسترو"، على بعد حوالي 600 كيلومتر شمال غرب دالاس، واصفا الانفجار بأنه "حدث مروع".



وأضافت السلطات أنه تم إخراج عاملة زراعية، حوصرت داخل مبنى، بعد الانفجار والحريق ونقلها إلى المستشفى، حيث تتلقى العلاج.



وأضاف ميللر أن "سبب الحريق مازال قيد التحقيق"، وتابع "هناك دروس مستفادة وربما يؤثر تأثير الحريق على المنطقة المجاورة والصناعة نفسها".



وذكرت القاضية، في مقاطعة كاسترو، ماندي جفيلر لقناة "نيوز تشانل 10" المحلية: "بينما فقدان العدد الكبير جدا من الحيوانات والممتلكات أمر مدمر، (إلا) إنني ممتنة لعدم حدوث خسائر في الأرواح البشرية".