استشارة طبية: الذئبة الحمراء وخلل المناعة

أرغب فى الحصول على إجابات لبعض الأسئلة عن مرض الذئبة الحمراء وهل إذا أصاب الجلد وتم علاجه هل يمكن أن يصاب الجلد مرة أخرى أم ينتقل المرض لأعضاء أخرى كالكلى مثلا.



إذا أصاب الجلد ما تأثيره على الحمل والجنين وهل يتسبب فى الإجهاض؟ ما الذى يسبب تجدد نشاطه.



الذئبة الحمراء هو أحد أمراض المناعة المزمنة والتى تصيب الإنسان لتستمر معه طوال حياته وإن كان يمر بأطوار تستقر فيها الأعراض فتهدأ حتى تكاد تنحسر تماما لفترات طويلة ثم فجأة تعاود الظهور فى نوبة قاسية غالبا ما تستجيب للعلاج.



ككل أمراض المناعة لا أحد يعلم عن نشأتها الكثير وإن كانت أعراضها كلها معروفة. فجأة وبلا سبب معروف يهاجم جهاز المناعة فى الجسم الأنسجة الضامة فى الجسم (Connective tissue) وهى أنسجة هامة للغاية توجد تقريبا فى كل أنحاء الجسم لتثبت الأعضاء المختلفة فى مكانها وتدعم عملها لذا فالإصابة تنتشر فى أماكن عديدة منها العضلات والمفاصل والقلب والرئة والكلى والأوعية الدموية. مكان الإصابة يحدد نوعية الأعراض التى لا يمكن لأحد أن يتوقع أين ومتى ستحدث.



هناك نوعان من مرض الذئبة الحمراء: الأول يصيب الجلد فقط المعرض لأشعة الشمس ويسمى فى تلك الأحوال Discoid Lupus erthymatosis أو (DLE). وهذا النوع أمره سهل ويبدو أنه ما تسألين بشأنه ينحصر فقط فى إصابة الجلد وقد يعاود الظهور بعد علاجه لكنه لا ينتقل إلى أعضاء الجسم الأخرى ولا علاقة له بالحمل أو يسبب الإجهاض بل يعد مرضا جلديا مناعيا.



النوع الثانى هو الأكثر خطورة إذ يتسبب فى أعراض كثيرة ويمكن أن يصيب أعضاء مختلفة فى آن واحد منها الجلد أيضا. تتفاوت قسوة الأعراض من أعراض محتملة إلى أخرى قد تشمل العجز عن الحركة أو الفشل الكلوى أو هبوط عضلة القلب. دقة التشخيص ومتابعة الأعراض يمكنها بالطبع التفرقة بين النوعين الأول والثانى.