الكرملين: تسريبات البنتاجون من شأن الاستخبارات الأمريكية ويتوجب علينا دراستها

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (كرملين) دميتري بيسكوف أن موضوع "التسريبات" الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، من شأن واهتمامات أجهزة الاستخبارات الأمريكية، ومهمة موسكو هي تحليلها ودراستها.

وقال بيسكوف -وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية- "إن دراسة مثل هذه البيانات من اختصاص الاستخبارات الخاصة حيث أننا اطلعنا على جميع التقارير الإعلامية حول هذا الموضوع".

وأضاف أنه بشأن الشخص الذي نظم تسريب الوثائق، فهو مصدر اهتمام وقلق للاستخبارات الأمريكية الخاصة وما يهمنا هو تحليل هذه البيانات، وبالأحرى التشكيك في مصداقيتها وصحتها، ولكن يجب دراستها بعناية.

كان البنتاجون قد أعلن أمس الخميس، أن وزارة الدفاع الأمريكية توصلت إلى أن تسريب وثائق وكالة سرية إلى الإنترنت كان نتيجة أفعال متعمدة ، حيث أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، اعتقال المشتبه به في تسريب وثائق سرية، الجندي في الحرس الوطني الجوي، جاك تيكسيرا، وأكدت وسائل الإعلام، أن تيكسيرا أصبح رسميا مشتبها به.

من ناحية أخرى، قال وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، إن بلاده دائما ما كانت هدفا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) حتى دون أسلحة نووية.

وقال خرينين -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية- "ليس لديك أي أوهام بأننا سنصبح هدفًا الآن، لقد كنا هدفا لحلف الناتو منذ أيام المنطقة العسكرية البيلاروسية والاستطلاع ضدنا لم يتوقف أبدا، لقد أصبح أكثر نشاطا الآن لأن بعض السياسيين القلقين لا يريدون بدء المفاوضات لسبب ما".

وشدد على ضرورة عدم الخوف من تلك الحقائق، قائلا "لكن علينا أن نفكر فيما يجب أن نفعله، يجب على الجميع القيام بعملهم".

وأضاف وزير الدفاع البيلاروسي أن "الرئيس البيلاروسي أشار في خطابه إلى الأمة والبرلمان إلى ستة شروط حيوية لسيادة بلدنا واستقلاله، ويجب على كل واحد منا أن يجد مكانه في تلبية هذه الشروط"، مضيفا "أن الجهود المفرطة للفت الانتباه إلى مسألة الحرب والأسلحة النووية هي مجرد محاولات لتضخيم التوترات".

وفي سياق منفصل، قال وزير الدفاع البيلاروسي إن تدريب أطقم الصواريخ البيلاروسية على استخدام الأسلحة النووية التكتيكية سينتهي الأسبوع المقبل.

وأضاف "لدينا المعدات بما في ذلك الطائرات القادرة على حمل رؤوس نووية، وقد تسلمنا نظام إسكندر المتقدم القادر أيضا على إطلاق صواريخ مسلحة برؤوس نووية"، متابعا: "ستنتهي تدريبات أفراد الوحدة المقابلة في روسيا الأسبوع المقبل".